Thomas Frank havde valgt Mathias Jensen og Christian Nørgaard til sin startopstilling, men gav også spilletid til Mads Roerslev, Mathias ”Zanka” Jørgensen og Mikkel Damsgaard i anden halvleg.

Især før pausen var Brentford ikke specielt sprudlende, men indsatsen var solid, og kort før pausen scorede Ivan Toney for 21. gang af 21 mulige på et straffespark for Brentford.

Angriberen, der er sigtet for at overtræde ligaens bettingregler i en endnu ikke afgjort sag, fremtvang selv forsøget i en situation, hvor han ellers så ud til at have mindst lige så godt fat i Bournemouths Marcos Senesi som omvendt.