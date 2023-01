Billings træner skummer over Brentford-straffe: Skandaløst

- Det var på ingen måde et straffespark. Det var et frispark på Marcos. Jeg forstår ikke, hvordan vi kan have VAR, uden at det (frispark på Marcos Senesi, red.) blev dømt. Det var en skandaløs kendelse, siger O’Neil ifølge Sky Sports.

O’Neil blev tidligere i denne sæson forfremmet til cheftræner efter en fyring af Scott Parker.

Men O’Neil var også en del af trænerteamet i sidste sæson, hvor Bournemouth med Philip Billing som stor profil rykkede op i Premier League. I sæsonen forinden røg Bournemouth ud af oprykningskampen efter et dramatisk 1-3-nederlag til Brentford. Kampens dommer: Jared Gillett.