AGF AGF-angriber kender vejen til succes i Europa Torsdag spiller AGF europæisk for første gang i otte år, men én spiller havde succes i Europa League for to år siden.

Politik Partierne vil se på kanal ved havnen igen De tekniske og økonomiske udfordringer ved en kanal til roere ved Aarhus Havn skal nærmere undersøges, mener bl.a. kulturrådmanden.

JP Aarhus Et grimt år for Smukfest Formand Poul Martin Bondes død cementerer et på alle måder forfærdeligt år for Skanderborg Festivalklub.

JP Aarhus Forældre og rådmand peger fingre ad borgmesterens budgetudspil Borgmester Jacob Bundsgaard (S) kritiseres for ikke at sætte penge af til nye tiltag for børn og unge i sit budgetforslag.

JP Aarhus Skoleklokkerne ringer ind for første gang i flere uger Gymnasierne i Aarhus har endelig fået grønt lys til fysisk fremmøde. Planlægningen er i fuld gang, så eleverne kan møde ind onsdag morgen.

JP Aarhus Kort nyt fra byrådet Aarhus Byråd havde 19 sager på dagsordenen på det digitale byrådsmøde onsdag aften. Her er et uddrag af, hvad der bl.a. blev drøftet og vedtaget.

Coronakrisen Rejsebureauer sælger ingen rejser Der er stille hos de østjyske rejsebureauer, som håber på en ny hjælpepakke.

JP Aarhus Coronakrisen spændte ben for en forventet milliongevinst i Aarhus En skønnet milliongevinst endte med et tab på 418 mio. kr. for Aarhus Kommune. Ifølge økonomidirektør får Aarhus lov til at vælge en anden model, der giver et tab på 48 mio. kr.