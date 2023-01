Manchester United triumferede efter sen vending i lokalopgør

Håneretten i Manchester er tilbage hos fans af byens rødblusede Premier League-hold, Manchester United.

Lørdag eftermiddag lykkedes det for første gang i næsten to år at slå byrivalen Manchester City.

Hjemme på Old Trafford sejrede United med 2-1 efter to scoringer i kampens sidste kvarter.

Dermed taber Manchester City endnu et skridt i den engelske mesterskabsjagt, hvor holdet er fem point efter Arsenal. London-klubben har nu en kamp i hånden til at udbygge den føring yderligere, inden der i midten af næste uge kan gøres midtvejsstatus i rækken.