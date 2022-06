Regeringen var tidligt ude at beklage forløbet, og daværende fødevareminister Mogens Jensen gik af efter kritik.

Minkavlere og den borgerlige opposition har kritiseret regeringen og statsminister Mette Frederiksen for at have givet en direkte »ordre« om aflivning i strid med loven. Mette Frederiksen og hendes topministre har afvist den anklage og lagt vægt på, at det var myndighederne og særligt Fødevareministeriet, der var ansvarlige for kommunikationen til erhvervet.

Tre jurister har analyseret forløbet og konkluderet, at grundloven blev brudt, men de gav ikke noget bud på, hvem der var ansvarlige for lovbruddet.

Kommissionens rapport ventes med stor spænding på Christiansborg, hvor oppositionen har varmet op til et hård opgør med regeringen om minksagen. Flere blå partier har luftet ønske om, at uvildige advokater skal vurdere kommissionens rapport med henblik på at afklare, om en eller flere ministre kan holdes juridisk ansvarlige i minksagen. Det vil ultimativt kunne betyde en rigsretssag, men dette vil kræve et flertal i Folketinget.