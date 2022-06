Mens Enhedslisten og De Radikale var hurtige til at kræve advokater på banen under instrukssagen, der endte med en ubetinget fængselsdom ved Rigsretten til tidligere udlændingeminister Inger Støjberg, afviser de to partier på forhånd at stille samme krav til Folketingets snarlige behandling af minksagen.

Det får borgerlige partier til at anklage partierne for »hykleri«.