Nyt udspil: Sådan vil regeringen forkorte skoleugen

Der skal være færre ugentlige timer på skoleskemaet for elever i folkeskolen.

Det mener i hvert fald regeringen, som i et nyt folkeskoleudspil lægger op til at forkorte skoleugen med 1,8 time i gennemsnit.

Til gengæld skal der skrues op for timetallet i særligt naturvidenskab.

For elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse indebærer udspillet, at skoleugen i snit forkortes med lidt over to timer (tre lektioner).

Kort fortalt: Hovedlinjerne i regeringens skoleudspil »Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Justeringer af folkeskolereformen« er: Flere fagtimer i folkeskolen

Igangsættelse af læsekampagne

Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen

Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning

Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder

Præcisering af brugen af § 16b

Forsøg med selvstyrende skoler

For de lidt ældre elever i 4.-6. klasse og de ældste i 7.-9. klasse foreslår regeringen at skære 1,5 time ugentligt (to lektioner).

Reduktionen skyldes ønsket om at styrke fagligheden og samtidig drosle ned for den understøttende undervisning som f.eks. er lektiehjælp, motion og bevægelse. I stedet skal skolebørn som nævnt have flere naturfaglige timer.

Mindre motion og lektiehjælp i skolen: »Det kan vi simpelthen ikke være bekendt«

I snit skal der sløjfes knap tre timers understøttende undervisning ugentligt pr. klassetrin. Heraf foreslår regeringen at veksle ca. 1,2 timer ugentlig pr. klassetrin til fagundervisning, fremgår det af udspillet.



»Den understøttende undervisning har vist sig at være en stor mundfuld og både kommuner og skoler har efterspurgt klare retningslinjer,« siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).



Indførelsen af understøttende undervisning var en af grundpillerne i folkeskolereformen, som SRSF-regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti vedtog i 2013.



Reformen forlængede desuden alle elevers skoleuger og indførte krav om 45 minutters bevægelse hver dag. Tanken var at få de elever, som ikke var klassisk skolemotiverede med i undervisningen ved at bryde klasserne op og rykke eleverne ud af klasselokalerne og tilbyde nogle mere varierede skoledage.

Regeringen vil skære i lektiecaféer og korte skoleugen Tirsdag præsenterer regeringen et udspil om folkeskolen. På forhånd er der skepsis over timingen.

Men nu − fire år efter reformen trådte i kraft − ønsker regeringen altså at skrue ned for den understøttende undervisning og forkorte skoledagen. Til gengæld skal den resterende understøttende undervisning forbedres, understreger Løkke.



Han medgiver dog, at reformen skal have tid til at virke.

»Derfor ønsker vi grundlæggende ro om folkeskolen. Men vi skal kombinere det med evnen og viljen til at justere undervejs, hvor det er nødvendigt. Det er præcis det, vi gør i dag,« sagde han på et pressemøde på Lillevang Skole i Allerød.

»Rygraden i vores folkeskole skal være stærk faglighed. Alle børn uanset social baggrund skal trives og blive dygtige, mens de går i skole,« lød det fra statsministeren.