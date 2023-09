Hvad er det bedste ved at være forfatter?

»Noget af det, jeg elsker mest ved mit arbejde, er at få lov til at putte nogle smukke og vigtige digte ind i verden og se poesien have en effekt og en betydning for mennesker. Men jeg elsker også at sidde og skrive. Jeg elsker at ligge i sengen om morgenen og være i gang med et projekt, og pludselig kan jeg bare mærke, at nu kommer der fucking et digt, som kommer til at sidde lige i skabet.«

Hvad er det værste?

»At ordne skat. Jeg er virkelig en idiot til den slags.«

Hvad betyder litterære priser for dig?

»Det er selvfølgelig bekræftende, når nogen hylder ens arbejde. Det betyder noget, når folk sætter pris på det, man laver. Og så synes jeg jo, at min nye digtsamling er vigtig. Jeg vil gerne bidrage til at forbedre rettighederne for mennesker med handicap, og en pris vil være med til at få mere gang i den samtale. Det er det vigtigste. At digtene kommer bredere ud og får en større stemme, for det står virkelig skidt til på handicapområdet i dag.«

Hvad er du optaget af lige nu?

»Lige nu er jeg optaget af, at forandringerne udebliver, og at gøgeungeretorikken lever i bedste velgående, og at den generelle protest fra alle folk virker til at udeblive. Men jeg skriver på alle mulige ting, både teater, men også en ny bog. Udover det er jeg meget optaget af at være forelsket.«

Hvad har været din største læseoplevelse i år?

»Jeg har læst de to Yahya Hassan-bøger igen. Det gør jeg næsten altid, inden jeg skal udgive noget. Det minder mig om, at Yahya var her, og hans bøger var fandeme vigtige. De minder mig om poesiens kraft, at den giver håb og tro, og at den kan sætte laviner i gang.«