Historien om den snart 50-årige Sui, som forlader sin mand uden helt at kunne forklare hvorfor. Da hun modtager et brev om, at hendes ukendte bedstefar har ladet hende arve en hytte på Citronbjerget, beslutter hun sig for at rejse fra Danmark til Korea.

Sammenkoblingen af en realistisk oplevelse af tab og sorg med et vildt og magisk univers, som bobler af liv, seksualitet og indsigt i menneskesindet, er svær ikke at blive revet med af. Flig for flig folder romanen sig ud som en vifte fuld af overraskende motiver. Baggrunden er tonet af Suis skilsmisse og derfor mørk og sorgfuld, men forgrunden er farverig og eventyrlig.