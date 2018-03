Trump har indført straftold - flere nationer kan blive undtaget

SAN FRANCISCO - USA’s præsident Donald Trump har ved en underskrivningsceremoni i Det Hvide Hus torsdag indført straftold på importeret stål og aluminium.

Satserne vil som tidligere udmeldt blive 25 pct. på stål og 10 pct. på aluminium.

Beslutningen kommer til trods for, at et kor af republikanere, eksperter og allierede lande har advaret om, at det vil udløse modreaktioner og kan eskalere til en handelskrig, som alle vil lide under.

»I dag forsvarer jeg USA’s nationale sikkerhed ved at indføre told på importeret stål og aluminium,« sagde Trump - flankeret af arbejdere fra stålindustrien, som præsidenten kaldte »rygraden« af den amerikanske nation.

Trumps økonomiske rådgiver kaster håndklædet Præsidentens topøkonomiske rådgiver Gary Cohn tabte kampen om Trumps handelskrig og forlader Det Hvide Hus.

»Jeg leverer på et løfte, jeg gav under kampagnen,« fortsatte han med en retorik, som mange vil genkende fra præsidentvalgkampen og Trumps "America First" politik. Blandt andet gentog han sin påstand om, at USA på handelsområdet er blevet behandlet urimeligt af lande i hele verden.

Præsidenten stillede dog en dør på klem for, at enkelte nationer kan blive undtaget.

»USA vil fortsætte med at være åben over for at ændre eller fjerne tarifferne for individuelle nationer, så længe vi kan blive enige om en måde at sikre, at deres produkter ikke længere truer vores sikkerhed.«

Fakta: De største eksportører af stål og aluminium til USA

Trump nævnte ikke, hvilke lande han havde i tankerne. Han sagde blot, at nogle lande er gode partnere og militære allierede, og det vil USA også »se på.«

Men EU's handelskommissær, svenske Cecilia Malmström, tweetede, at EU som en nær allieret bør høre til i denne kategori.

»Jeg vil søge mere klarhed over dette i de kommende dage,« fortsatte tweeted.

Canada og Mexico vil som de eneste lande blive undtaget med det samme, men det kan ændre sig, hvis genforhandlingerne om den Nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta, ikke udvikler sig, som Trump ønsker det.

Ifølge præsidenten træder tarifferne ikke i kraft før om 15 dage.

Frihandelen kører videre uden USA

Den seneste uge har republikanske politikere i Kongressen kæmpet for at finde argumenter for at få præsidenten til at skifte mening.

Flertalslederen i Senatet, Mitch McConnell, og lederen af Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, har advaret Trump. Det samme har House Freedom Causus på det republikanske regeringspartis højrefløj, som normalt er blandt Trumps nærmeste allierede.

JP mener: En handelskrig løser intet

Men selvom republikanere i Kongressen er i flertal og formentlig kunne blokere for de nye tariffer, hvis de ville, så er det usandsynligt, at det sker, skriver NPR.

En af grundene er, at ingen ved, hvordan sådan en lovgivning ser ud.

»Det er meget svært at adressere med lovgivning. Og tydeligvis er præsidenten fast besluttet om det her,« siger Pat Robert, en republikaner fra Kansas i Senatets landbrugsudvalg, der også er imod den nye straftold.