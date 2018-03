Fakta: De største eksportører af stål og aluminium til USA

Det har affødt voldsomme reaktioner fra det globale samfund, at USA's præsident, Donald Trump, har indført told på stål og aluminium.

Flere parter mener således, at beslutningen kan udløse en handelskrig.

Trumps beslutning betyder, at der fremover vil være en told på 25 procent på importeret stål og 10 procent på aluminium. Præsidenten har dog også åbnet for at undtage udvalgte lande for tolden.

Her kan du se, hvilke lande der eksporterer mest stål og aluminium til USA:

De største eksportører af stål til USA:

Canada: 16 procent

Brasilien: 13 procent.

Sydkorea: 10 procent.

Rusland: 9 procent.

Mexico: 9 procent.

Tyrkiet: 7 procent.

Japan: 5 procent.

Taiwan: 4 procent.

Tyskland: 3 procent.

Indien: 2 procent.

De største eksportører af aluminium til USA:

Canada: 56 procent

Rusland: 8 procent.

De Forenede Arabiske Emirater: 7 procent.

Kina: 6 procent.

Andre: 23 procent.

