Økonomien halter, elevtallet falder, og lærerne flygter: Uddannelsestilbud til udsatte unge er presset

Men i august 2019 fik Isabella Olsen en livline, der fik hende til at tro på, at drømmeuddannelsen som kosmetiker alligevel kunne være inden for rækkevidde. Her præsenterede politikerne de nye FGU-uddannelser (forberedende grunduddannelse), som erstattede de gamle produktionsskoler. FGU’erne skulle hjælpe hende og de ca. 45.000 andre unge danskere under 25 år, der er endt i en form for limbo efter folkeskolen uden hverken job eller uddannelse at stå op til om morgenen.