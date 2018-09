Forligspartier med fælles bekymring efter skoleudspil: Bliver skolen nu for gammeldags igen?

Partierne bag folkeskolereformen, der indførte længere skoledage og understøttende undervisning i form af f.eks. lektiecaféer og mere bevægelse, er parate til at forhandle om regeringens udspil til ændringer.

En rundringning til forligspartierne, der står uden for regeringen, viser, at de endnu ikke har taget endelig stilling til forslaget. Men samtidig siger de, at de kommer, når ministeren indkalder til forhandlinger.

»Vi vil meget gerne være med til at diskutere det. Vi vil grave os ned i detaljerne og se, hvad konsekvenserne bliver, men vi vil holde fast i, at undervisning ikke kun foregår med "røv til bænk." Vi skal ikke skrue tiden tilbage til den gammeldags skole, men vi er ikke låst fast i hvert et komma i folkeskolereformen,« siger erhvervsuddannelsesordfører Mattias Tesfaye (S).

Tirsdag formiddag præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) et udspil med, hvad de kalder for justeringer af folkeskolereformen.

F.eks. skal skoleugen gøres 2,2 klokketimer (tre lektioner) kortere for de yngste klasser og 1,5 timer (to lektioner) kortere for de mellemste og ældste klasser. Samtidig skal der skæres ned på den understøttende undervisning, f.eks. lektiecaféer. Til gengæld skal de naturvidenskabelige fag styrkes.

Syv ændringer af skolereformen Flere fagtimer i folkeskolen - færre timer med understøttende undervisning.

Igangsættelse af læsekampagne.

Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen.

Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning.

Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder.

Præcisering af brugen af § 16b, der giver skoler mulighed for selv at afkorte skoleugen.

Forsøg med selvstyrende skoler.

Skoleudspillet er blevet udlagt som et oplæg til valgkamp, og Mattias Tesfaye hæfter sig da også ved, at det kommer på et tidspunkt, som han kalder for »fem minutter i valgkamp.« Han fastholder, at der f.eks. fortsat skal bruges pædagoger i skolen, der skal være med til at lave en anden type undervisning med f.eks. ekskursioner. Men samtidig roser han udspillets færre bindinger på skolelærerne samt indsatsen mod vikardækningen.

»Antallet af vikartimer i skolen er alt for højt. Det bør vi bredt kunne blive enige om, at vi skal have skolelærere, der har linjefag fra seminariet som er uddannet til det, som de underviser i, samt at vi skal have nedbragt andelen af vikarer,« siger Mattias Tesfaye

Massivt flertal bag reform

Da folkeskolereformen efter lange og besværlige forhandlinger blev vedtaget i december 2013 stemte kun Enhedslisten og Liberal Alliance imod.



Uden at have lagt sig fast på partiets endelige stilling er også regeringens støttepart Dansk Folkeparti klar til forhandlinger. Partiet har hele tiden været skeptisk overfor de lange skoledage og den understøttende undervisning. Folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen kan ikke sige, om det på denne side af et valg ender med en aftale.

»Der er gode ting og mindre gode ting i udspillet. Nu skal vi diskutere det igennem i folketingsgruppen, hvorefter vi møder op til forhandlinger, og så må vi se,« siger han.

For Det Radikale Venstres ordfører på området, Marianne Jelved, er det afgørende, at den åbne skole bevares.

»Som aftalepartner kommer vi selvfølgelig til en drøftelse for at finde fælles løsninger. Men vi fastholder, at der skal være en varieret skoledag, hvor der er mulighed for at have bevægelse og komme ud af huset,« siger Marianne Jelved. Hun ønsker ikke at udtale sig om positive og negative sider ved forslaget.

For SF's undervisningsordfører Jacob Mark er udsigten til kortere skoledage en god nyhed for alle skolebørn. Men samtidig mener han , at det er en fejl at skære ned på den understøttende undervisning og erstatte dem med fagtimer.

»Det er en rigtig god ide at gøre skoledagen kortere, men de timer, man sparer, bør bruges på at sikre, at der er flere timer med to voksne i klasserne,« mener han.

Undervisningsminister Merete Riisager oplyser, at hun hurtigt vil indkalde til politiske forhandlinger.

»Vi regner med at starte forhandlingerne i efteråret og finde en aftale en ret hurtigt, da det er nogle udfordringer, der er for eleverne nu og her ude i den danske folkeskole. Det pres, der har været på skoledagens længe, stiger år for år, og derfor ønsker vi at lave en justering og aftale med forligskredsen, der kan træde i kraft, så det hurtigst muligt kan komme eleverne til gavn,« siger hun.