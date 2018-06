Kristen organisation marcherede mod fri abort: »Det handler ikke om kvinders rettigheder. Det er en forkert præmis«

Retten til fri abort har de seneste par uger fyldt meget i Irland, hvor lovgivningen netop har givet kvinder muligheden for at fjerne et uønsket barn. Men tror man, at abortdebatten i Danmark for længst er slut, tager man fejl.

For den kristne organisation Retten til Liv havde lørdag arrangeret en demonstration mod fri abort, som der ifølge formanden for bestyrelsen, Jens Vindum, var 150 mennesker, der deltog i. Gruppen ville »markere,« at det i dag er 45 år siden, at fri abort blev gjort lovligt i Danmark.

»Vi ville gerne vise, at loven om fri abort er en krænkelse af de ufødte børns menneskerettigheder. De er fuldstændigt forsvarsløse, og de er de svageste i vores samfund, som ikke har mulighed for at tale deres sag. Det gør vi, for at de kan få lov til at leve. Vi går ind for at afskaffe fri abort,« siger Jens Vindum.

Abortdebatten er rykket til Nordirland, og den er hidsig: Hvis I støtter abort, kan I ikke blive gift. Der tales om både Holocaust og kasserede børn i skraldespande i den nordirske abortdebat.

Organisationen marcherede med 3.000 balloner for at vise, at der hvert år i København og på Frederiksberg årligt bliver foretaget så mange aborter.

»Vi havde en god gåtur. Jeg mener, at vi mødte en meget positiv stemning blandt menneskerne, vi gik forbi. Folk smilede og vinkede,« fortæller han.

Men det var bestemt ikke alle københavnere, der smilede og vinkede.

Moddemonstrationen Min krop - mine regler marcherede for kvinders ret til abort i København lørdag. Arrangøren bag mener, at den kristne gruppe Retten til Liv har et »møgbudskab«. Privatfoto: Mille Stockner.

Den 45-årige pædagog Mille Stockner havde hørt om Retten til Livs arrangement og havde derfor arrangereret moddemonstrationen Min krop - mine regler, der også marcherede lørdag:

»Vi gik på gaden for at sige, at vi synes, det er et møgbudskab, Retten til Liv har. Hver gang kvinders ret til egen krop er truet, så skal man vise modstand. I Danmark har vi haft fri abort i 45 år. Den rettighed vil vi bevare,« siger Mille Stockner og fortsætter:

»Forhindrer man retten til abort, betyder det ikke, at der ikke bliver udført aborter. Så bliver det bare ulovlige aborter. Det bliver med strikkepinde, og hvad man ellers har hørt om fra vores mormødres generation. Det kommer til at betyde enormt farlige aborter, der potentielt kan slå kvinder ihjel.«

Her er et ægteskab, der tidligere var utænkeligt på Færøerne Når færingerne tirsdag går til valg, har religionen en stor betydning. Det gælder bl.a. spørgsmålene om forskellige trosretningers og homoseksuelles ret til at blive gift.

Retten til Liv har ifølge Jens Vindum næsten 3.000 medlemmer fordelt over hele Danmark. Han mener ikke, at det skal være op til en kvinde selv at bestemme, om hun vil have en abort.

»Det handler ikke kun om kvindens krop. Det er det argument, vi oftest hører. Men det handler også om et barn, som er inde i kvinden. Det er et selvstændigt individ, som er fuldstændig forsvarsløst,« siger han.

Retten til Liv En kristen organisation, der kæmper for at få afskaffet fri abort i Danmark. Har ifølge formand for bestyrelsen Jens Vindum knap 3.000 medlemmer på landsplan. »Det er den kristne etik, der driver vores arbejde. Det er den kristne tro vi er bygget på – at mennesket ikke er herre over sit eget liv. Vi er skabt af Gud. Dermed er det Gud, der giver og tager liv. Det er udgangspunktet, vi arbejder ud fra,« siger Jens Vindum om organisationen.

Men er der overhovedet tale om et menneske på så tidligt et stadie?

»Det et menneske fra undfangelsen af. Der kommer ikke noget til senere til sådan et lille foster. Derfor er argumentet om kvindens ret til at bestemme over egen krop et forkert præmis.«

Hvad så, hvis der er tale om en kvinde, der er blevet voldtaget?

»Hvis jeg mener, at det er et selvstændigt individ, som man ikke må tage livet af, så ville det være inkonsekvent af mig at sige, at hvis det er en voldtægt, så må man godt. Hvad nu, hvis barnet har downs syndrom? Som samfund skal vi gøre alt hvad vi kan, for at hjælpe en kvinde, som er blevet gravid ved en voldtægt. For det er en dybt ulykkelig situation. Men det giver ikke ret til at tage et andet menneskes liv.«

Mille Stockner fortæller, at der var ca. 300 personer til moddemonstrationen, og at politiet holdt de to demonstrationer fra hinanden. Hun mener, at Retten til Liv har en »forfærdelig retorik, der primært handler om at udskamme kvinder.«

»De taler meget om alle disse ufødte børn, der skal reddes. Problemet er bare, at der er ikke nogen, der bliver glade af at være uønskede,« siger hun og fortsætter:

»Da Pernille Skipper (EL) (som var til stede ved moddemonstrationen, red.) talte i dag, sagde hun det meget godt: at Retten til Liv prøver at fremstille sådan et billede med glade børnefødder, der løber ned af vejen. Men det er bare ikke sådan livet er, hvis man er uønsket. Der kan være så mange årsager til, at man ønsker en abort. Det kan være overgreb, det kan være sygdom, og det kan være noget så basalt som økonomi – at man simpelthen ikke har råd. Desuden er der ikke nogen prævention, der er 100 pct. sikker.«

Hun mener ikke, at det skal være op til andre end kvinden selv.

»Går man ikke ind for abort, så kan man lade være med at få en abort. Men man skal ikke gå ind og bestemme hvad jeg og alle andre kvinder skal gøre,« siger hun.