Den tidligere tennisspiller Boris Becker er idømt to og et halvt års fængsel, efter at tyskeren er kendt skyldig i at have skjult værdier i forbindelse med sin konkurs i 2017. Det skriver flere nyhedsbureauer.

Halvdelen af tiden skal Boris Becker bag tremmer, resten af straffen er gjort betinget, lyder det fra dommer Deborah Taylor. Boris Becker har mulighed for at anke straffen.