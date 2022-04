Boris Becker er kendt skyldig i at skjule værdier

Boris Becker skjulte angiveligt også 1,13 millioner euro fra salget af en Mercedes i Tyskland.

Nævningetinget fik også at vide, at Becker angiveligt brugte sin erhvervskonto som en slags ”sparegris”. Den brugte han til personlige udgifter såsom at betale skole for sine børn og indkøb af luksusvarer i London.

Becker undlod angiveligt også at deklarere to tyske ejendomme, en lejlighed i Chelsea i det vestlige London samt et banklån på 825.000 euro.

I marts kom det desuden frem, at Becker tilbød sin vielsesring som afdrag på sin gæld.

Den seksdobbelte grand slam-vinder blev i 1985 den yngste singlevinder af Wimbledon på herresiden, da han var blot 17 år.

Det blev til 49 titler i karrieren, hvor han hentede 160 millioner kroner i præmiepenge foruden en pæn indtjening på sponsorsiden.