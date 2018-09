Efter fem nederlag i træk: Danmarks mest vindende håndboldklub har fyret træneren

Allan Heine er ikke længere manden i spidsen for håndboldkvinderne i Viborg HK.

Den 38-årige håndboldtræner er torsdag blevet opsagt med øjeblikkelig virkning efter klubbens værste sæsonstart i over 17 år.

Det har traditionsklubben offentliggjort i en pressemeddelelse.

Det har traditionsklubben offentliggjort i en pressemeddelelse.

»Det er ikke uden ærgrelse, at vi må stoppe samarbejdet med Allan Heine, som vi har været utroligt glade for i Viborg HK. Men grundet vores resultatmæssige knude denne sæson er vi nødt til at se på, hvorvidt vi lige nu står i en situation, hvor det kan vendes,« siger Henrik Dahl, direktør i Viborg HK.

»Her har vi vurderet, at der skal ageres nu, hvis vi skal have det vendt, og vi har derfor valgt at stoppe samarbejdet.«

Det er ikke lykkedes Jyllands-Posten at komme i kontakt med adm. direktør Henrik Dahl, men Allan Heine er derimod klar i mælet trods fyringen efter nul point i fem kampe.

»Jeg er selvfølgelig skuffet og ked af det, men jeg accepterer også beslutningen,« siger Allan Heine til Jyllands-Posten.



»Jeg fik en besked om et møde kl. 13 på direktørens kontor, og der kunne jeg godt regne ud, at det ikke var til en kop kaffe og en snak om konflikten mellem Liverpool og Manchester United,« siger han.

Viborgs sæsonstart Viborg-Randers 26-29

Odense-Viborg 28-21

Viborg-Team Esbjerg 26-29

Aarhus U-Viborg 26-24

Viborg-Nykøbing F 22-32

»Men jeg er hverken bitter eller har en dårlig smag i munden. Sådan er spillet. Ikke desto mindre er jeg stadig helt sikker på, at jeg kunne have vendt skuden. Jeg ved, jeg kunne have løst det. Jeg har tidligere haft modgang i min trænerkarriere, og jeg er altid kommet stærkt ud på den anden. Det kommer jeg også denne gang,« siger Allan Heine.

I sine lidt over tre sæsoner i klubben har Allan Heine ført Viborg HK til bl.a. tre placeringer i top-fire, en pokalfinale, en EHF Cup-semifinale og vundet DM-bronze.

»Jeg synes, vi har mange spændende ting i gang, men jeg må også erkende, at det ikke har fungeret i begyndelsen af sæsonen. Men langt hen ad vejen er vi lykkedes med tingene, og jeg har også fornemmet fuld opbakning i al den tid, jeg har været her. At jeg bliver fyret i dag er dog et syn på, at tilliden er slut. Det accepterer jeg,« siger han.

De 14-dobbelte mestre fra Viborg arbejder nu på at finde en erstatning, der kan tage over for Allan Heine resten af sæsonen.