Værste sæsonstart i over 17 år: Danmarks mest vindende håndboldklub er i krise

Det er under fire måneder siden, at Ann Grete Nørgaard, Rikke Poulsen, Allan Heine og co. fra Viborg HK jublede og sang, mens de – iklædt bronzemedaljer – smilede til kameraerne under diverse sejrsfotos.

Men smilene er imidlertid stivnet i Danmarks mest vindende håndboldklub gennem tiderne. Onsdag aften tabte de 14-dobbelte mestre fra Viborg HK til Randers. Det var sæsonens femte nederlag i træk – heraf er tre af nederlagene på hjemmebane. Sæsonstarten er den værste i traditionsklubben i over 17 år.

Randers HK forlængede Viborgs krise

»Det er svært at forklare helt præcist, hvad der ikke fungerer. Der er så mange ting, vi bliver usikre på, når vi er der, hvor vi er. Det er helt basale ting i både forsvar og angreb. Vi bliver i tvivl om alting,« siger Allan Heine, cheftræner i Viborg HK.

Viborgs sæsonstart Viborg-Randers 26-29

Odense-Viborg 28-21

Viborg-Team Esbjerg 26-29

Aarhus U-Viborg 26-24

Viborg-Nykøbing F 22-32

»Det er frustrerende. Det er nok den letteste måde at sige det på,« siger han.

De manglende point betyder, at holdet skraber bunden sammen med Ajax København og EH Aalborg efter fem spillerunder. Et scenarie, som Allan Heine ikke havde forestillet sig for blot få uger siden.

»Det er tydeligt for enhver, at vi er presset, men jeg ser stadig en god moral på holdet. I alle kampe har vi været bagud, men er kommet rigtig godt igen. Vi har dog ikke vundet, desværre.«

En del af historien om det pointløse Viborg-mandskab er, at holdet har mødt tophold som vicemestrene fra Odense, pokalvinderne fra Team Esbjerg og 2017-mestrene fra Nykøbing Falster i tre af de første fem kampe. Men Allan Heine nægter at bruge et hårdt kampprogram som forklaring.

»Jeg bryder mig ikke om undskyldninger. Vi har ikke været dygtige nok uanset modstanderen. Det er det, jeg forholder mig til.«

Viborg-profil om femte nederlag: Defensiven sejler lidt

Cheftræneren afviser, at der er ovenpå den værst tænkelige sæsonstart er uro i spillertruppen.

»Nej, de træner godt og seriøst, og jeg synes faktisk, at vi på trods af situationen har god stemning i truppen,« siger han.

Viborg HK har mulighed for oprejsning på lørdag, når holdet møder ukrainske Galytchanka i EHF Cuppen.