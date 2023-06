Minteh var til prøvetræning i OB i både 2021 og 2022, og sidste sommer fik han en kontrakt på klubbens akademi.

Hurtigt viste han dog takter, som gav ham minutter i Superligaen, og det har Newcastle nu belønnet med en kontrakt til den afrikanske offensivspiller.

- Jeg er så glad for at få den her mulighed. Alle spillere drømmer om at spille i så stor en liga, lyder det fra Minteh til klubbens hjemmeside.

- Det kommer oven på et fantastisk år for mig, hvor jeg startede med at spille U19-Liga og hurtigt kom op og fik min debut på førsteholdet. Det har virkelig været fedt at være her, og jeg har en hel masse, jeg gerne vil takke for, at dette kunne blive muligt.

Newcastle skriver på sin hjemmeside, at Minteh i den kommende sæson vil blive udlejet til det hollandske mesterhold Feyenoord.