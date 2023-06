Kan du huske Simon Adingra? Har du glemt, at Jens Stage knoklede rundt i FC København? At AGF havde den dynamiske Albert Grønbæk på midtbanen? Og hvad med FC Midtjyllands brasilianske elegantier Evander? Det er allerede længe siden, ikke? Nu står et helt hold af superspillere klar til også at forlade dansk fodbold.