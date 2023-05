Klubikon og kaptajn forlader Barcelona efter sæsonen

Busquets er anfører for Barcelona-holdet, som for tiden kæmper for at lukke kampen om det spanske mesterskab.

Meget skal da også gå galt for catalonierne, hvis de med fem kampe igen skal smide forspringet på 13 point til de nærmeste konkurrenter fra Atlético Madrid.

Lykkes det at hive guldet hjem, kan Busquets altså bryste sig af ni nationale mesterskaber.