Lokale investorer sprøjter 43 millioner ind i AGF

Det siger bestyrelsesformand Lars Fournais.

- Vores vision er at etablere os blandt de bedste fodboldklubber i Skandinavien, og på mange områder er vi godt på vej, siger han.

- De kommende år står vi foran nogle store investeringer, der skal løfte vores forretning yderligere, og med kapitaltilførslen sikrer vi, at disse investeringer ikke går ud over vores sportslige konkurrenceevne, samtidig med at vi på nogle områder kan skrue op for at skabe forudsætningerne, for at vi kan tage nye store skridt sportsligt og kommercielt, når det nye stadion står klar.