Jack Wilshere efter debut: AGF er et trygt sted at være

Hovedpersonen fortæller selv, at han ikke var nervøs for at træde ind på grønsværen på Vejle Stadion, men at det dog var en spændt spiller, der kom ind.

- Jeg var ikke sådan rigtig nervøs, men der er altid lidt nerver inden en kamp. Man vil altid gerne have, at alting går godt.

- Holdet har været gode til at få mig ind i truppen, og det føles som et tryg sted at være, siger Jack Wilshere.

Resultatet var ikke retvisende, tilføjer den engelske midtbanespiller.

- Vi var det bedste hold, synes jeg. Vi kommer foran to gange, og holdet havde gode chancer til at få scoret flere mål, men det var også tydeligt, at der er stor fokus på dødbolde i Danmark. Det havde jeg også fået fortalt inden skiftet.