FC Barcelona støder på Victor Nelsson i Europa League

FC Barcelona møder tyrkiske Galatasaray i ottendedelsfinalen i Europa League.

Det står klart, efter at der fredag var lodtrækning i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i schweiziske Nyon.

Dermed får den danske forsvarsspiller Victor Nelsson sin sag for, når han skal stå over for Barcelonas stjerner.