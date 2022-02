Det russiske angreb på Ukraine tidligt torsdag morgen dansk tid har givet anledning til mange overvejelser overalt i sportsverden.

Allerede nu har angrebet haft konsekvenser for flere begivenheder og turneringer i den kommende tid, men flere vil givetvis følge efter i de kommende dage.

Her følger et overblik over nogle af de foreløbige konsekvenser i sportsverden.