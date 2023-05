Alt ånder fred og ro i den sydtyske landsby nær München, hvor tysk-russiske Nanna Heitmanns forældre bor. Om et par dage rejser hun igen til Moskva for at forny sit visum, for ellers risikerer hun at blive nægtet adgang til Rusland på ubestemt tid.

Som en af de eneste pressefotografer insisterer hun på at dække krigen fra begge