Stiger med næsten 200 procent: Australiens genåbning leder til kolossalt boom i flysøgninger

Drømmer du ligeledes om at snorkle ved Great Barrier Reef, opleve det pulserende Sydney eller snøre støvlerne og begive dig afsted på vandretur i Blue Mountains, er der imidlertid godt nyt.

Australien er atter åben for vaccinerede rejsende. Nyeste tal fra Momondo viser, at danskerne er ivrige efter igen at rejse til varmer