SF’s social- og psykiatriordfører, Trine Torp, har valgt ikke at genopstille til Folketinget ved næste valg.

Det skriver hun på Facebook.

- Jeg kan mærke, at tiden er til noget andet for mig. Jeg har lyst til forsøge at bruge min faglige baggrund og mine politiske erfaringer på en anden måde end som folketingsmedlem.