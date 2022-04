Regeringen vil firdoble mængden af strøm fra sol og vind

Han mener, at det er realistisk, men at ”hele værktøjskassen skal i brug”. Det betyder blandt andet, at elnettet skal udbygges, så det bliver nemmere at lave nye sol- og vindprojekter på land.

Det er Dan Jørgensen enig i.

Klimaministeren siger, at man skal i tæt dialog med kommunerne for at finde ud af, hvad der holder udviklingen tilbage.