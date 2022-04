SF og V vil skrotte gasfyr og gøre Danmark uafhængig af naturgas

Satsningen på biogas betyder, at der skal opføres flere og større biogasanlæg.

Der skal ifølge de to partier laves et ”fast track” - et hurtigt spor til godkendelse af øget produktion og udvidelser af eksisterende anlæg.

Venstres klimaordfører, Marie Bjerre, mener fortsat, at Danmark skal pumpe naturgas op fra Nordsøen. Men det skal ikke længere bruges herhjemme. Det skal i stedet sendes ud i Europa.

Her kan det bidrage til, at Tyskland og resten af EU også kan blive uafhængige af russisk gas, fortæller hun.

Marie Bjerre havde gerne set, at omstillingen var sket endnu hurtigere.

- Det her er, hvad vi anser for realistisk og politisk muligt, siger Marie Bjerre.