Udspil, som skal blive enden på russisk gas, kommer på tirsdag

Statsminister Mette Frederiksen (S) har allerede over for Berlingske afsløret nogle detaljer af udspillet.

Et af elementerne i udspillet er, at alle de 400.000 private husstande, som har gasfyr, skal over på en anden energikilde.

- Vi skal have dem over på fjernvarme eller individuelle varmepumper, hvor det kan give mening. Vi skal sikre, at danskere kommer væk fra naturgas, sagde Mette Frederiksen til Berlingske i weekenden.

Ud over at alle husstande med gasfyr skal have en ny energiform, vil udspillet indeholde yderligere fire dele.