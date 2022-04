Flertal i Danmark er klar til at lukke for den russiske naturgas

24,5 procent svarer i meningsmålingen, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet. 14,9 procent er enten uenige eller meget uenige.

Målingen viser, at danskerne er klar til at mærke konsekvenserne på egen krop. Men også, at en stor del ikke nødvendigvis er klar over, hvad et importstop vil få af konsekvenser, mener Brian Vad Mathiesen, som er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

- Det viser med al tydelighed, at når vi rammer oktober, så skal alle danskere have afklaret, om de skal have fjernvarme eller et individuelt naturgasfyr.