Sådan bliver skoleskemaet ændret med regeringens udspil

Fire år efter den store skolereform skal der igen laves om på folkeskolen.

Står det til regeringen og dens netop offentliggjorte udspil, skal den understøttende undervisning − en af reformens grundpiller − beskæres.

Nogle af de frigjorte timer skal i stedet veksles til mere fagundervisning i særligt naturvidenskab, mens andre skal bruges på generelt at forkorte alle elevers skoleuge. Alt i alt vil regeringen gøre skoleugen lidt over to klokketimer (svarende til tre lektioner) kortere for de yngste elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Og halvanden klokketime kortere for de ældre elever fra 4.-9. klasse (to lektioner).

I grafikkerne her, kan du få et overblik over, hvad regeringens udspil vil betyde for undervisningstiden på de enkelte klassetrin:



Undervisningsminister Merete Riisager (LA) begrundede ændringerne således på et pressemøde tirsdag:

»Den understøttende undervisning har vist sig at være en stor mundfuld på landets skoler, og både skoler og kommuner har efterspurgt klarere retningslinjer. Samlet set vil vi veksle tre timer ugentligt i understøttende undervisning. De timer skal i stedet bruges på flere fagtimer og til at gøre skoleugen lidt kortere,« sagde hun.



Forligspartier med fælles bekymring efter skoleudspil: Bliver skolen nu for gammeldags igen?

Understøttende undervisning dækker blandt andet over lektiehjælp, motion og bevægelse. Ordningen blev indført som noget nyt med folkeskolereformen, som SRSF-regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti vedtog i 2013.



Reformen forlængede alle elevers skoleuger og indførte krav om 45 minutters bevægelse hver dag. Tanken var at få de elever, som ikke var klassisk skolemotiverede med i undervisningen ved at bryde klasserne op og rykke eleverne ud af klasselokalerne og tilbyde nogle mere varierede skoledage. Egentlig skulle reformen først evalueres og eventuelt ændres til næste år, men regeringen mener ikke, at man skal vente.

Mindre motion og lektiehjælp i skolen: »Det kan vi simpelthen ikke være bekendt«