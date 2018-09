FN tager første skridt: Nu skal verdenshavene beskyttes mod mennesket

FN's medlemslande åbner tirsdag forhandlinger om en traktat, som skal beskytte jordens åbne hav mod menneskelig påvirkning.

Ifølge nyhedsbureauet AFP begynder debatterne nu og varer de næste to år, hvorefter en traktat vil blive underskrevet i 2020.

»Forhandlingerne vil omhandle den del af havene, der er uden for bestemte landes områder,« siger Julien Rochette fra den franske tænketank Iddri, som beskæftiger sig med bæredygtig udvikling og internationale relationer.

FN vil med den kommende traktat beskytte verdenshavenes biodiversitet og komme med flere tiltag til at beskytte havene mod udnyttelse.

Lige nu er internationalt farvand, der dækker knap halvdelen af jordens overflade, næsten ureguleret rent miljømæssigt.

»Det åbne hav beskytter livet på landjorden fra de værste klimaforandringer. Og dog gør vi meget lidt for at beskytte dem og beskytte livet i havene. At regulere havene er det bedste, vi kan gøre for at vende udviklingen for vores planets blå hjerte,« siger professor Alex Rogers fra Oxford University til BBC.

Havforsker med dyster spådom: Verdenshavenes økosystemer er på vej mod kollaps

Det er bl.a. udvindingen af mineraler fra havets bund samt det intensive fiskeri, som en lille gruppe af lande foretager i internationalt farvand, FN forventes at kigge på. Det forventes, at FN vil oprette områder i det åbne hav, som er beskyttet mod mennesket, samt sikre, at eventuelle nye ressourcer fra verdenshavene vil komme alle nationer til gode.

»En stærk global traktat vil give mulighed for at lave nationalparker i havene, sikre fødevaresikkerheden for milliarder af mennesker og give mulighed for at tackle klimaforandringerne bedre,« siger marinbiologen Sandra Schoettner fra Greenpeace til BBC.

Det lader dog ikke til at blive en nem opgave, FN-landene har sat sig selv på. Store fiskerinationer som Island, Norge og Japan forventes at sætte hælene i over for regulering.

Fem lande står for langt størstedelen af fiskeri i internationalt farvand. Det forventes, at de lande vil være imod den regulering, en ny traktat formentlig vil lægge op til. Foto: Global Fishing Watch/AP

Ifølge myndigheden Global Fishing Watch står fem lande for 85 pct. af al fiskeri på åbent hav: Kina, Spanien, Taiwan, Japan og Sydkorea.

USA er ifølge AFP også imod al regulering og begrænsning af adgang af havenes ressourcer. Det samme gælder for Rusland.