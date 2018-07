Bliv mesterfotograf med det rette startkamera

Når ferien eller familiefødselsdagen skal foreviges, er mange af os vant til at trække telefonen op af lommen.

Selv om mobiltelefonerne bliver bedre og bedre til at tage billeder, slår det alligevel ikke de muligheder, du får, hvis du køber et spejlreflekskamera.

Men hvad skal man gå efter, og hvor mange penge skal man bruge for at få et godt startkamera? Det kan Kristoffer Engbo, der er teknisk redaktør på magasinet Digital Foto, give svaret på.

Tre gode begynder-modeller Panasonic Lumix DC-GX800: Et lille spejlløst systemkamera med en berøringsfølsom LCD-skærm. Billedkvaliteten er god, og du kan optage i 4K-opløsning. Sony A6000: Et spejlløst systemkamera med en hurtig autofokus, som kan tage op til 11 billeder i sekundet. Der sælges ofte et objektiv på 16-50 mm med. Nikon D5600: Et spejlreflekskamera med flot billedkvalitet og med en god autofokus, som ligger godt i hænderne. LCD-skærmen er fleksibel og kan vinkles hele vejen rundt. Kilde: Kristoffer Engbo

Når vi taler om kameraer, skelner man mellem to typer: de spejlløse systemkameraer og spejlreflekskameraerne.

Forskellen mellem de to er, at du på et spejlreflekskamera kigger ud gennem et objektiv, mens du på systemkameraerne bruger en skærm bagpå kameraet.

- Fordelen ved at kigge på skærmen er, at du ser billedet, som det kommer til at se ud i forhold til både lys og billede. Det gør du ikke i et traditionelt spejlreflekskamera, siger Kristoffer Engbo.

Der er ikke den store prisforskel mellem de to kameratyper, så det handler mere om smag og behag, fortæller Kristoffer Engbo.

Er du helt grøn på kamerafronten, er der til gengæld intet i vejen for at vælge de billige modeller.

- Har du ikke haft denne type kameraer før, så kommer du langt med den billigste type af dem. Du kan være heldig at få dem til mellem 3000-4000 kroner med optik, siger Kristoffer Engbo.

I dag har de fleste kameraer også wi-fi-forbindelse, så du hurtigt kan overføre dine billeder til sociale medier.

Til gengæld er der en specifikation, du bør kigge efter - nemlig kameraets sensorstørrelse, som også kaldes billedchippen, fortæller Kristoffer Engbo.

- Billedchippens størrelse spiller en rolle for billedkvaliteten. I denne klasse findes der typisk to størrelser - Micro Four Thirds (MFT), som bruges af Olympus og Panasonic, og de lidt større APS-C-sensorer, som bruges af stort set alle andre, siger han.

Du kan også få en billedchip kaldet full-frame, som præsterer endnu bedre end de to andre modeller. Men denne type billedchip får du typisk i kameraer, der ligger fra 10.000 kroner og opefter.

Når vi kommer til billedchippen - jo større billedchip, desto mindre støj på billedet, fortæller Kristoffer Engbo.

Derudover kan det være en fordel, hvis kameraet har en søger, som er den lille optik, du kan kigge ud af i toppen af kameraet.

Nogle modeller har nemlig kun den store LCD-skærm at kigge på, men den kan være svær at se på i kraftigt solskin.

- Desuden holder man også kameraet mere i ro, når man har det for øjet, hvilket nedsætter risikoen for rystede billeder, siger Kasper Engbo.

