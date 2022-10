Finale: Her er 20 års bedste danske bøger

Christian Jungersen og ”Undtagelsen” (2004). En psykologisk spændingsroman om venskab og mobning på arbejdspladsen.

Carsten Jensen og ”Vi de druknede” (2006). En storslået slægtskrønike om tre generationer af sømænd fra Marstal på Ærø.

Naja Marie Aidt og ”Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage” (2017). En uafrystelige bog om sorgen over at miste et barn erskrevet fra smertens sted.

Leonora Christina Skov og ”Den, der lever stille” (2018). Det er en hudløs fortælling om forfatterens opvækst i en familie gennemsyret af skyld og en stærk frigørelseshistorie.