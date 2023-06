Derfra lyder det fra Geertsen selv i videoen:

- Det er jo faktisk bare mig, der er inde i Onkel Reje. Jeg vil gerne sige tak for alle de varme hjertelige beskeder, jeg har fået. Tegninger, blomster og øl. Uden det kærlige rygstød er jeg ikke sikker på, at jeg var kommet op på cirkushesten igen, for det var virkelig en vanvittig omgang, jeg oplevede.

- Men jeg synes, det er vigtigt at få sagt, at det her er historiefortælling. Historier skal være frie, og det skal ingen lave om på. Vi ses i Summarum.

Cirkus Summarum er en cirkusforestilling for børn, som løber sommeren over.

Onkel Reje er blandt mange børn en populær karakter, som har fuldskæg og ryger pibe og synger sange om, at han ikke kan lide at gå i bad.