Tom Cruise er ikke kun en helt på filmlærredet. Han formår også at redde dagen i den virkelige verden.

Efter at have været præget og plaget af pandemien i 2020 og 2021 med et samlet underskud på 40 mio. kr. til følge kan Danmarks største biografkæde nu glæde sig over, at gæsterne strømmer tilbage i salene.

Billetsalget