Da Enhedslistens (EL) tidligere byrådsmedlem Peter Hegner Bonfils i 2021 skiftede partibogen ud med en ny i Socialdemokratiet, overlod han mandatet til sit tidligere parti.

»Det er i mine øjne det rigtige at gøre,« fastslog han i en pressemeddelelse.

Nu har et nyt medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten meldt sig ud af partiet, men truffet et andet valg.