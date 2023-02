Venstrefløjspartiet fik ellers i november 2021 et godt valg, som resulterede i tre af de 31 byrådspladser i Aarhus Kommune. Få uger inde i byrådsperioden, som begyndte 1. januar 2022, blev interne samarbejdsvanskeligheder offentlige, da partiets stemmesluger Laura Bryhl gik på sygeorlov. Hun vendte tilbage i august sidste år. Samme dag beskrev hun i et opslag på Facebook, at hun var genstand for sexisme og chikane i næsten et år. Efter en uge stoppede Laura Bryhl, som også begyndte i byrådet 1. januar 2022, i aarhusiansk lokalpolitik.

Enhedslisten havde torsdag aften således to byrådsmedlemmer Katrine Vinther Nielsen og Solveig Munk i sin byrådsgruppe, der altså er delt op i to.