Minister for Nordirland varsler fantastisk aftale med EU

Detaljerne er dog fortsat ikke offentliggjort, og det er derfor uvist, om aftalen måske alligevel kan ende med at støde på modstand blandt de britiske konservative. Eller blandt medlemmer af Nordirlands største parti, Democratic Unionist Party (DUP).

Brexit-tilhængerne håber, at ændringer af Nordirlands-protokollen vil reducere mængden af kontrol med varer fra Storbritannien til Nordirland. Det vil formentlig også være en del af aftalen. Spørgsmålet bliver dog i hvor stort omfang, det sker.

Derudover er det fortsat et åbent spørgsmål, hvilken rolle EU-Domstolen skal spille.

EU-Kommissionen ønsker, at domstolen fortsat skulle kunne vogte over spillereglerne for det indre marked. Brexit-tilhængere ønsker, at domstolen skal holdes ude.

Den britiske avis The Times har tidligere på måneden skrevet, at EU skulle være gået med til, at nordirske sager kun kan rejses ved EU-Domstolen, hvis de bliver henført af en nordirsk domstol.

Dermed ville der med andre ord blive skubbet et nyt led, der kan skabe afstand mellem Storbritannien og EU-Domstolen. Det er dog endnu ikke bekræftet, om det er en del af aftale.