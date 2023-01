Tysk politi er tæt på at have ryddet kulmineby

Arrangørerne af lørdagens demonstration siger, at 35.000 mennesker var mødt op. Tysk politi sætter antallet til 15.000.

De omfattende protester skyldes, at tyske myndigheder har besluttet sig for at rive Lützerath ned for at kunne udvide produktionen af brunkul i området.

Byen er blevet et symbol på modstanden mod, at Tyskland nu skruer op for udvindingen af kul.

Gennem længere tid har hundredvis af aktivister belejret landsbyen for at vise deres modstand mod beslutningen.

De har også i den forgange uge besat flere kontorer, der tilhører regeringspartiet De Grønne. Partiet er gået imod egne principper og har accepteret, at en eksisterende kulmine udvides.

Det skyldes den nuværende energikrise på grund af krigen i Ukraine.