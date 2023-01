70 politifolk kvæstet i den tyske minelandsby Lützerath

Myndighederne siger, at omkring 150 aktivister vil blive retsforfulgt. Blandt andet for at modsætte sig politiets ordrer, for hærværk mod privat ejendom og for at forstyrre den offentlige orden.

Aktivister beskylder politifolk for ”massiv brug af knipler, pebersprays, vandkanoner, hunde og heste”.

Mindst 20 aktivister er blevet bragt til hospitalet for at blive behandlet, siger Birte Schramm, som er førstehjælper blandt demonstranterne.

Hun siger, at nogle af demonstranterne er blevet slået i hovedet og i maven af politifolk.

Organisatorerne af aktionen siger, at 35.000 personer deltog i protesterne lørdag. Politiet opgiver, at antallet af demonstranter var på 15.000.