EU-Parlamentet vil gøre alt, hvad der er muligt for at rydde op efter sagen om korruption i parlamentet. Det siger EU-Parlamentets formand, Roberta Metsola, på vej ind til EU-topmøde i Bruxelles torsdag.

- Jeg vil selvfølgelig tale om de kriminelle anklager mod EU-Parlamentet.

- Mit budskab er, at der ikke vil være nogen straffrihed. Der vil ikke blive fejet noget ind under gulvtæppet. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan sammen med mine kolleger for at genskabe tilliden til EU-Parlamentet, siger Roberta Metsola.