Rusland har løsladt 10 udlændinge som led i fangeudveksling

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, har takket Ukraine og den saudiarabiske kronprins for deres roller.

Både ukrainske og russiske styrker har fanget hundredvis af fjendtlige soldater siden starten af konflikten, og en håndfuld tidligere fangeudvekslinger har da også fundet sted.

Lederen af en FN’s menneskerettighedsmission i Ukraine sagde tidligere på måneden, at Rusland ikke tillod adgang til krigsfanger og tilføjede, at FN havde beviser for, at nogle var blevet udsat for tortur og mishandling, der kunne svare til krigsforbrydelser.