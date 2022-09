Krigsoverblik: Her er de seneste udviklinger i krigen i Ukraine

Rusland har siden krigens begyndelse anskuet Luhansk og Donetsk som selvstændige stater. Putin vil ifølge eget udsagn ”befri dem”.

Putin truer med atomangreb

I sin tale onsdag morgen dansk tid beskyldte Putin Vesten for atomafpresning mod Rusland.

Præsidenten sagde, at Rusland har ”masser af våben til at besvare”, hvad han kalder vestlige trusler.

- Dem, der prøver at afpresse os med atomvåben, bør vide, at vinden pludselig kan blæse i deres retning, sagde Putin ifølge det britiske medie BBC.

Rusland møder modstand på egne gader

Putins ordre om at mobilisere 300.000 soldater fra landets reserve mødte umiddelbart stor modstand i Rusland.

Ruslands opposition opfordrede samme dag til protestaktioner mod præsidenten, efter at han havde givet ordre om en mobilisering af 300.000 soldater fra landets reserve.

Russisk politi foretog anholdelser af hundredvis af personer, som deltog i protester eller møder vendt mod krigen, oplyser ngo’er.

EU vil stramme skruen over for Rusland yderligere

EU’s udenrigsministre blev ved et ekstraordinært møde onsdag aften i New York City enige om, at der skulle indføres flere sanktioner mod Rusland.

Det var den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), som natten til torsdag dansk tid kunne oplyse, at man stadig kan se på sanktioner mod russiske oligarker og begrænsning af kritiske produkter til Ruslands økonomi og militærindustri.

Kilder: BBC, Reuters og Institut for Krigsstudier (ISW).