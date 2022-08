Tysk politi efterforsker Holocaust-udtalelse fra Abbas

- For os tyskere er det i særdeleshed uacceptabelt at forsøge at relativere Holocaust. Jeg væmmes ved de uhyrlige udtalelser, fremsat af den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, skrev Scholz senere i et tweet.

Oppositionspolitikere i Berlin har kritiseret den socialdemokratiske Scholz for ikke at irettesætte den palæstinensiske leder på selve pressemødet.

Mindst seks millioner jøder blev myrdet under Holocaust, der er betegnelsen for nazisternes systematiske folkedrab på især jøder under Anden Verdenskrig. Også homoseksuelle, romaer og andre minoriteter var blandt ofrene.

Tysklands nye ambassadør i Israel, Steffen Seibert, kalder udtalelserne fra Abbas for uacceptable og for ”historieforfalskning”.

- Tyskland vil aldrig acceptere forsøg på at ophæve det historisk særegne og singulære ved Holocaust, siger han.