Forsker: Ambassadeåbning vidner om et mere stabilt Kyiv

- Det er et signal om, at man ser sikkerhedssituationen som lidt mere stabil, end man gjorde for et par uger siden, siger seniorforskeren.

Samtidig ønsker man fra dansk side, at vise sin støtte til Ukraine. Og den effekt mener Kristian Søby Kristensen da også er vigtig at få med.

- Men i det store hele tror jeg, at statsminister Mette Frederiksens (S) besøg var vigtigere, siger han.

Genåbningen betyder, at ambassadør Ole Egberg Mikkelsen og hans folk får bedre forhold til at udføre deres arbejde, tilføjer seniorforskeren.