Danmark genåbner ambassade i Kyiv få dage efter missilangreb

Udenrigsminister Jeppe Kofod er mandag i den ukrainske hovedstad, Kyiv, for at genåbne den danske ambassade i det krigshærgede land. Det sker blot få dage efter et russisk missilangreb mod byen.

Ambassaden genåbnes ifølge udenrigsministeren for at vise støtte – symbolsk og politisk – og for at kunne bistå bedst muligt i forhold til en kommende genopbygning af landet.