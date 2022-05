02/05/2022 KL. 06:12

Overblik: Det skete der i Ukraine i nat

Rusland hævder at arbejde på at forhindre en atomkrig, Ukraine beskylder Rusland for at genoptage bombning af Azovstal–stålværket, og så er det kommet frem, at russisk topgeneral undveg angreb på hemmelig tur til Ukraine.